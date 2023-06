Putri Ariani Ingin Keliling Dunia jika Dapat Kesempatan Berkarier di AS

Tribunlampung.co.id - Penyanyi Putri Ariani ungkap keinginannya untuk keliling dunia.

Putri Ariani akan melakukan hal tersebut jika dirinya dapat peluang untuk karier di Amerika Serikat.

Putri Ariani menyampaikan keinginannya itu saat jadi bintang tamu di YouTube Prestige Productions.

ungkap rencananya jika menang dalam ajang America's Got Talent.

Keberhasilan Putri Ariani membawa pulang Golden Buzzer dalam ajang America's Got Talent (AGT) menuai banyak pujian.

Belum lama ini Putri Ariani jadi bintang tamu dalam podcast YouTube milik Rudy Salim.

Dalam kesempatan tersebut, Putri Ariani harus menjawab secara cepat pertanyaan yang dilontarkan Rudy Salim.

Salah satunya soal rencana Putri Ariani jika berhasil jadi pemenang dalam AGT 2023.

"Kalau sampai menang, kamu rencananya gimana? Mau menetap di Ameria, berkarier di situ atau tetep mau pulang?" tanya Rudy Salim dikutip dari YouTube Prestige Productions, Minggu (18/6/2023).

Rupanya, Putri Ariani belum memiliki keputusan pasti soal masa depannya di dunia tarik suara.

Gadis kelahiran 31 Desember 2005 masih akan mempertimbangkan langkah selanjutnya jika berhasil menang di AGT.

"I will consider it (aku akan memikirkannya)," jawab Putri singkat.

Pemilik nama lengkap Ariani Nisma Putri tersebut lantas memaparkan rencananya kembali ke Amerika.

Berkat Golden Buzzer yang diraihnya, Putri berhak langsung melaju ke babak semifinal.