Rating Drama Korea Terbaru di Juni 2023, Dr Romantic 3 Episode 16 Berakhir Baik

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Rating drama Korea terbaru Juni 2023, penayangan Dr Romantic 3 episode 16 melonjak.

Perolehan rating drama Korea terbaru Dr Romantic 3 di episode terakhir menorehkan angka tinggi.

Selain itu, ada dua drama Korea terbaru yang baru saja tayang pada 17 Juni 2023, yakni King the Land dan See You in My 19th Life.

Kedua drakor terbaru itu memulai episode perdana dengan rating baik.

Sementara, episode terbaru The Real Has Come mengalami penurunan rating.

Berikut di bawah ini adalah daftar rating drama Korea terbaru di Juni 2023, dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (18/6/2023):

1. Dr Romantic 3 (2023) - END

Perolehan rating drama Korea Dr Romantic 3 berakhir dengan rating tinggi yakni di angka 16,8 persen.

Jelang tamat, drama Korea terbaru Dr Romantic 3 mengalami penurunan rating dari episode sebelumnya.

Pada episode 15, serial tersebut mendapatkan rating 14 persen.

Sementara pada episode 14, drakor Dr Romantic 3 meraih skor 21 persen.

Walaupun menurun, rating dari Dr Romantic 3 ini masih tetap tinggi daripada drama lainnya di slot penayangan Jumat.

Bahkan, drama SBS tersebut menjadi tayangan yang paling banyak ditonton usia 20 hingga 49 tahun dengan skor 5 persen.

Diketahui pada episode 13, drama Korea Dr Romantic berhasil mendapatkan skor 14,8 persen.