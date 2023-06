Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Adult Kids dibintangi Ryu Hye Young.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Adult Kids, pencinta drakor bisa mengatahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Adult Kids juga bisa memperlihatkan deretan artis yang terlibat di drakornya.

Usai membintangi drama Korea Until the Morning Comes (2022), kini Ryu Hye Young akan membintangi drakor berjudul Adult Kids.

Drama ini rencananya akan tayang pada 19 Juni 2023 mendatang.

Drakor yang juga dibintangi Yoon Sang Jung dan Shin Do Hyun tersebut diketahui bergenre kehidupan.

Adult Kids akan tayang dengan jumlah 8 episode.

Agar tak penasaran, berikut sinopsis drama Korea terbaru Adult Kids.

Adult Kids merupakan drama yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari yang dinamis dan perjuangan wanita di usia 30-an di industri fashion.

Ryu Hye Young akan berperan sebagai Baek Han Ah, seorang marketing fashion di The Hansome Dotcom.

Baek Han Ah memiliki cita-cita sebagai wanita karir yang elegan.

Namun, alih-alih mendapatkan impiannya itu, BaekHan Ah justru setiap hari harus hidup dengan keras dan bergumul dengan hubungan bersama bos dan bawahannya.

Dalam perannya ini, Ryu Hye Young diharapkan dapat menampilkan chemistry yang penuh warna dengan karakter-karakter lainnya.

Rekomendasi drama Korea terbaru Ryu Hye Young