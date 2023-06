22 Anak di Kampung Bumi Mulya Way Kanan Dikhitan Gratis Jajaran Polda Lampung

Sebanyak 22 anak di Kampung Bumi Mulya Way Kanan dikhitan gratis oleh jajaran Polres Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Sebanyak 22 anak di Kampung Bumi Mulya Way Kanan dikhitan gratis oleh jajaran Polres Way Kanan, Polda Lampung.

"Dalam kesempatan itu, 22 anak yang beruntung telah disunat dan diberikan kain sarung oleh Kanit Binmas," ujar Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Pakuan Ratu Iptu H Tosira, Senin (19/6/2023).

"Semoga dengan kegiatan sunat massal ini bisa bermanfaat dan bisa membantu masyarakat Bumi Mulya yang anaknya disunat,” sambung dia.

Salah satu orangtua Purnomo mengucapkan terimakasih kepada panitia penyelenggara.

Menurutnya sunatan massal ini sangat membantu warga yang memiliki keterbatasan biaya untuk menghitankan anaknya.

Baca juga: 24 Pemandu Lagu di Seputaran PJR Diskrining Pihak Puskesmas Way Halim dan Jajaran Polda Lampung

Baca juga: Bhayangkari Polsek Simpang Pematang Polda Lampung Bagikan Paket Sembako untuk Warga

"Semoga ke depan acara seperti bisa tetap dilaksanakan,” harap dia.

Polsek Pakuan Ratu menggelar bakti sosial berupa kegiatan sunatan massal. Kegiatan jajaran Polda Lampung ini dilakukan bersama dr Tomy Prasetio dan UPT Puskesmas Serupa Indah.

"Kami lakukan sunatan massal gratis bertempat di Kampung Bumi Mulya, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan," terangnya.

Kegiatan dihadiri Kanit Binmas Polsek Pakuan Ratu Aipda Antonius Hariyanto, Kepala Kampung Bumi Mulya Suherman, Tim medis UPT Puskesmas Serupa Indah dan personel Polsek Pakuan Ratu.

"Selain untuk HUT Bhayangkara ke 77, semoga kegiatan ini dapat membantu masyarakat khususnya pelayanan di bidang kesehatan," papar dia.

(Tribunlampung.co.id)