Rekomendasi Drama Korea Terbaru Na In Woo, Ada Drakor Thriller Longing for You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat banyak rekomendasi drama Korea terbaru Na In Woo yang bisa dinikmati pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Na In Woo, pencinta drama bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Na In Woo juga banyak berisikan cerita yang menarik.

Kin, Na In Woo akan segera menghibur para penggemarnya lewat drama berjudul Longing for You.

Drakor action dan thriller tersebut disutradarai oleh Han Cheo Soo dan Kim Young Min.

Sementara untuk naskahnya digarap oleh Kwon Min Soo.

Adapun drama Longing for Youn bercerita tentang kisah detektif yang menginvestigasi kasus pembunuhan dan mendapati rahasia keluarga.

Dalam serial tersebut, Na In Woo berperan sebagai Oh Jin Seong, detektif yang ceria di Kantor Polisi Woojin.

Sejak mendapati rahasia keluarga lewat kasus pembunuhan, dia bertekad untuk mengetahui kebenaran.

Pada drama Longing for You, Na In Woo akan beradu akting dengan Kim Ji Eun, Kwon Yool, dan masih banyak lagi.

Adapun drama ini akan tayang setiap Rabu dan Kamis di saluran televisi ENA mulai 26 Juli 2023 mendatang.

Sambil menunggu perilisan, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Na In Woo lainnya.

1. The Golden Spoon (2022)

2. Cleaning Up (2022)