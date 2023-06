Sinopsis Drama Korea Terbaru Romantis Welcome to Samdalri, Dibintangi Shin Hye Sun

Ilustrasi pemain drakor Welcome to Samdalri.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Shin Hye Sun dilaporkan akan membintangi drama Korea terbaru Welcome to Samdalri. Berikut sinopsisnya.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Welcome to Samdalri yang dibintangi Shin Hye Sun, pencinta drakor bisa mengetahui gambaran cerita yang diangkat.

Adapun sinopsis drama Korea terbaru Welcome to Samdalri ini juga menyimpan cerita yang hangat dan romantis.

Sebab, drakor ini memang mengangkat kisah romansa.

Adapun Welcome to Samdalri disutradarai oleh Cha Young Hoon, yang pernah memproduksi When the Camellia Blooms.

Serial ini menggaet Shin Hye Sun dan Ji Chang Wook sebagai pemainnya.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Welcome to Samdalri?

Drama ini bercerita tentang kisah Jo Yong Pil dan Jo Sam Dal, sepasang teman kecil yang bertemu kembali setelah bertahun-tahun terpisah karena memilih jalan masing-masing.

Jo Young Pil (Ji Chang Wook), pemuda yang selalu ingin tinggal di Pulau Jeju dan mendedikasikan dirinya untuk melindungi warga lain.

Namun setelah kehilangan ibunya yang bekerja sebagai haenyeo meninggal, Jo Yong Pil berubah pikiran dan memutuskan untuk menjadi pembaca berita cuaca.

Sayangnya, ambisinya untuk tidak memberikan informasi yang salah membuatnya dikenal sebagai orang yang keras kepala dan pembuat onar, serta tidak takut untuk membantah bosnya.

Di sisi lain, ada Jo Sam Dal (Shin Hye Sun) yang tumbuh bersama Jo Young Pil.

Beda dengan temannya, Jo Sam Dal berkeinginan untuk keluar dari kota kecilnya dan pindah ke Seoul.

Setelah berkarier sebagai asisten di industri fotografi mode, Jo Sam Dal mengubah namanya menjadi Jo Eun Hye selama hidup di Seoul dan akhirnya berhasil sukses.