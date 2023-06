11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yeon Woo yang Bintangi Drakor Numbers

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Yeon Woo banyak memintangi drama Korea, yuk simak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Yeon Woo.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi Yeon Woo, penggemar bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Yeon Woo juga menyimpan banyak cerita menarik.

Terbaru, Yeon Woo siap menghibur penggemarnya lewat drama Korea Numbers.

Adapun drakor Numbers bercerita tentang kisah seorang akuntan yang berjuang mendapatkan keadilan di tempat kerjanya.

Pasalnya, akuntan tersebut sering dianggap remeh karena hanya lulusan SMA. Padahal dia berhasil bergabung dengan firma akuntansi terkenal.

Dalam serial tersebut, Yeon Woo bermain menjadi Jin Yeon A.

Dia akan beradu akting dengan L Infinite, Choi Ji Hyuk, Choi Min Soo, dan lainnya.

Rencananya, drama Korea terbaru Numbers akan tayang pada 23 Juni 2023 mendatang di MBC.

Sambil menunggu episode pertama, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Yeon Woo lainnya.

1. The Golden Spoon (2022)

2. Dali and Cocky Prince (2021)

3. Cheat On Me If You Can (2020)

4. Live On (2020)

5. Alice (2020)

9. Touch (2020)

10. Pegasus Market (2019)

11. Tempted (2018)

