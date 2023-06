CGV Transmart Lampung Beri Promo Buy One Get One dan Diskon 40 Persen

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - CGV Transmart Lampung di Bandar Lampung, Lampung gulirkan promo menarik untuk pembelian tiket nonton film.

Cinema Manager CGV Transmart Lampung Eldy Pratama mengatakan, promo tersebut yaitu cashback 40 persen maksimal Rp 18 ribu yang berlaku tanggal 1 Maret-21 Juli 2023.

Syarat mendapat cashback adalah transaksi minimal Rp 45 ribu dengan menggunakan Blu BCA.

"Satu pengguna hanya bisa mendapatkan satu kali cashback dalam satu minggu," kata Eldy, Selasa 20 Juni 2023

Promo lain buy one get one dengan kartu kredit BNI-Telkomsel setiap hari Sabtu, yang berlaku hingga 31 Desember 2023.

Berikutnya diskon 40 persen maksimal Rp 10 ribu jika transaksi menggunakan kartu Debit Jago Visa minimal Rp 25 ribu.

Promo ini berlaku hingga 30 Juni 2023.

Promo selanjutnya cashback hingga Rp 20 ribu OVO Points dengan minimal transaksi Rp 50 ribu.

Untuk bisa mendapatkan promo ini harus transaksi menggunakan QR OVO.

Promo ini berlaku tanggal 14 April-30 Juni 2023.

Film yang sedang tayang di CGV Transmart Lampung saat ini adalah Transformers : Rise of The Beast, Ganjil-Genap, Home For Rent, The Flash, danĀ Elemental Force of Nature

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)