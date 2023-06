Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ji Chang Wook, Pemain Drakor Welcome to Samdalri

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru Ji Chang Wook.

Salah satu dari rekomendasi drama Korea terbaru Ji Chang Wook adalah drama Welcome to Samdalri.

Drama ini merupakan drakor romantis yang mengangkat kisah dua teman lama yang bertemu kembali setelah terpisah bertahun-tahun.

Diketahui drakor Welcome to Samdalri disutradarai oleh Cha Young Hoon, yang pernah memproduksi drama When the Camellia Blooms dan Forecasting Love and Weather.

Sementara naskahnya ditulis oleh Kwon Hye Joo, yang terkenal dengan drama Go Back Couple dan Hi Bye, Mama.

Adapun pada drama Welcome to Samdalri, Ji Chang Wook akan beradu akting dengan Shin Hye Sun.

Ji Chang Wook akan menjadi Cho Yong Pil, seorang pembaca berita cuaca.

Dia dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan berani membantah atasannya karena bersikeras tidak ingin memberikan informasi yang salah.

Sementara Shin Hye Sun menjadi Cho Eun Hye atau Cho Sam Dal. Dia merupakan asisten di bidang fotografi mode.

Namun suatu keadaan membuat kariernya yang dibangun bertahun-tahun hancur. Dia pun kembali ke kampung halamannya, Samdalri dan bertemu lagi dengan Cho Yong Pil.

Diketahui drama ini dijadwalkan tayang pada paruh kedua di tahun 2023 di JTBC.

Sambil menunggu detail perilisannya diumumkan, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Ji Chang Wook.

1. The Worst Of Evil (2023)

2. If You Wish Upon Me (2022)