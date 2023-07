Suzuki New XL7 Hybrid Meluncur di Lampung, Banderol Rp 299 Juta-Rp 337 Juta

PT Suzuki Indomobil Sales meluncurkan Suzuki New XL7 Hybrid di Lampung, Senin (19/6/2023).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan produk terbaru New XL7 Hybrid di Lampung.

Mobil yang mengusung tagline New Energy to Move Further ini menginisiasi kehadirannya di seluruh jaringan Suzuki secara nasional.

4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia Matsushita Ryohei mengatakan, New XL7 Hybrid ditawarkan kepada masyarakat Indonesia dengan harga yang kompetitif di kelasnya.

Sama seperti sebelumnya, Suzuki New XL7 Hybrid hadir dengan tiga varian, yaitu Alpha, Beta, dan Zeta.

Harga Suzuki New XL7 Hybrid OTR Lampung mulai dari Rp 299 juta hingga Rp 337 juta.

XL7 Hybrid Alpha AT dibanderol Rp 337 juta, XL7 Hybrid Alpha MT Rp 327, XL7 Hybrid Beta AT Rp 326 juta, XL7 Hybrid Beta MT Rp 316 juta, XL7 Zeta AT Rp 310 juta, dan XL7 Zeta MT Rp 299 juta.

Alpha hadir dengan pilihan warna baru yaitu new savanna ivory-black dan snow white pearl-black sambil melengkapi pilhan warna yang sudah ada seperti sunrise orange-black dan cool black.

Kemudian untuk varian Beta dan Zeta terdapat 4 pilihan warna, yaitu metallic magma grey, pearl brave khaki, snow white pearl, dan cool black.

"New XL7 Hybrid merupakan mobil yang mendapat sentuhan baru, yang menandai keberadaannya sebagai SUV 7 penumpang ramah lingkungan dengan teknologi hybrid pertama di kelasnya," kata Matsushita Ryohei dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Senin (19/6/2023).

New XL7 Hybrid tetap mengusung desain SUV yang gagah dan fungsional untuk keluarga.

Saat ini Suzuki menggabungkan kelebihan-kelebihan yang sudah ada di XL7 dengan penambahan teknologi SHVS yang ramah lingkungan.

Penggunaan teknologi SHVS menjadikan New XL7 Hybrid sebagai pelopor SUV 7 penumpang di kelasnya yang menggunakan teknologi hybrid.

"Keluarga Indonesia bisa segera merasakan pengalaman baru berpetualang bersama New XL7 Hybrid sekaligus berkontribusi positif terhadap lingkungan,” jelas Matsushita Ryohei.

Daya tarik yang terdapat pada New XL7 Hybrid meliputi sejumlah pembaruan pada sektor dapur pacu, tampilan eksterior, kelengkapan interior, serta fitur keselamatan.