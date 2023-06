9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ha Seung Ri, Ada Drakor The Villain of Romance

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang menggaet Ha Seung Ri.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Ha Seung Ri, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Ha Seung Ri menyimpan banyak kisah menarik untuk diikuti.

Terbaru, Ha Seung Ri mendapatkan peran di dalam drama romantis yang berjudul The Villain of Romance.

Adapun drama tersebut bercerita tentang kisah antara seorang wanita yang memberikan "training" pada pacar barunya.

Sayangnya gara-gara training tersebut, dia dianggap sebagai sosok yang jahat.

Dalam serial tersebut, Ha Seung Ri berperan sebagai Ban Yu Jin.

Dia dikenal sebagai mahasiswi yang tidak pernah bisa memiliki hubungan pacaran lebih dari 100 hari.

Namun saat salah seorang mahasiswa menyatakan cintanya, Ban Yu Jin memutuskan untuk memberikan "training" di sela kencan mereka.

Diketahui serial ini sudah tayang sejak 5 Juni 2023 setiap Senin dan Selasa.

Pencinta drakor romantis bisa menonton drama tersebut di platform Viki.

Sambil menunggu episode sebelumnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Ha Seung Ri.

