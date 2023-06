Syahnaz Adik Raffi Ahmad Diduga Selingkuh dengan Rendy Kjaernett, Chat Mesra Dibongkar Istrinya

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Syahnaz Sadiqah adik dari Raffi Ahmad diduga selingkuh dengan aktor Rendy Kjaernett.

Dugaan perselingkuhan antara Syahnaz Sadiqah dengan Rendy Kjaernett dibongkar istrinya Lady Nayoan.

Lady Nayoan membongkar bukti chat mesra antara Syahnaz Sadiqah dengan Rendy Kjaernett dalam unggahannya di Instagram.

Ia memposting beberapa chat mesra Rendy dan Syahnaz yang saling memanggil dengan panggilan, 'istriku' dan 'suamiku'.

Keduanya tak segan saling melempar dan mengakui perasaan sayang satu sama lain.

Chat mesra keduanya pun dilakukan melalui fitur chat aplikasi ojek online.

"Sayang, goodnight ya cintaku, senenvg bangeg ketemu ayang terus. Aku sayang sama kamu ayang. Dadah suami aku. Love you so much," tulis wanita diduga Syahnaz.

Membalas ucapan itu, sang pria yang diduga Rendy pun membalas hal serupa.

"Goodnight istri aku, aku sayang banget sama kamu yang. Sayang, cintaku, istriku..." balas Rendy.

Lady pun mengaku pernah memperingatkan Syahnaz dan membuat istri Jeje itu minta maaf.

"Aku bisa jelasin, kak lady mau gak denger penjelasan aku. Kakak udah tau semuanya sekarang, aku cuma bisa minta maaf untuk semuamuanya kak," janji Syahnaz.

Lady lantas memilih membuka perselingkuhan Syahnaz dan suaminya.

"Saya kasih tau kalian bagaimana mencintai seharusnya. Harusnya cinta itu mampu membuat kalian berani mewujudkan cinta itu. Tapi selesaikan dulu hubungan kalian dengan saya," tegas Lady.

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak Syahnaz maupun Rendy.