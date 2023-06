Universitas Teknokrat Indonesia Bereputasi Internasional, Mahasiswa Berkiprah di Luar Negeri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dari banyak pemeringkatan lembaga kredibel dan terpercaya, Universitas Teknokrat Indonesia selalu masuk peringkat yang bagus. Bahkan, bersaing dengan kampus ternama di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Pada 2023, Universitas Teknokrat Indonesia dinobatkan sebagai PTS peringkat 4 di ASEAN versi Pemeringkatan Applied Higher Education ASEAN’s Private University Ranking.

Universitas Teknokrat Indonesia disejajarkan dengan Binus University, Infrastructure University of Kuala Lumpur, Tarumanagara University. Bahkan untuk Bidang Riset Universitas Teknokrat Indonesia menduduki Posisi Pertama.

Applied HE merupakan Lembaga pemeringkatan yang berbasis di Singapura yang menilai perguruan tinggi swasta dari sisi pembelajaran, riset, reputasi internasional, internasionlisasi, reputasi alumni, dan pengabdian kepada masyarakat.

Posisi terbaik di Asia Tenggara juga dibuktikan dengan pemeringkatan terbaru dari Webometrics pada kategori Impact. Universitas Teknokrat Indonesia berada di posisi kedua di bawah National University of Singapore.

UTI sejajar dengan kampus Top di Asia Tenggara seperti Chiang Mai University (4), Suan Sunandhan Rajabhat University (5), dan Nanyang Technological University (7).

Webometrics sendiri adalah pemeringkatan perguruan tinggi yang mengukur publikasi dan karya perguruan tinggi yang tercakup dalam indikator impact (pengaruh website), openness (kebermanfaatan karya ilmiah dosen dan mahasiswa), dan excellence (karya ilmiah yang bereputasi internasional di berbagai bidang ilmu).

Tidak kalah bergengsi, Universitas Teknokrat Indonesia dinobatkan sebagai Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Luar Pulau Jawa berdasarkan Times Higher Education World’s Impact Ranking 2023.

Times Higher Education yang bermarkas di Inggris ini mengumumkan daftar 32 kampus terbaik di Indonesia dari sekitar 4 ribu perguruan tinggi yang ada di nusantara.

Pemeringkatan Times Higher Education World’s Impact Ranking didasarkan atas upaya perguruan tinggi dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Universitas Teknokrat Indonesia mendapatkan Skor (43,6-50,6) untuk SDG 4 Quality Education, skor (48,4–57,7) untuk SDG 8 Decent Work and Economic Growth, skor (33,9-50,8) untuk SDG 9 Industry Innovation, dan skor (61,1-70,5) untuk SDG 17 Partnership for the Goals.

Universitas Teknokrat Indonesia dinilai terus memantapkan kolaborasi dengan seluruh pihak baik dalam maupun luar negeri dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Universitas Teknokrat Indonesia juga menduduki peringkat 15 kampus PTN dan PTS top se-Indonesia berdasar pemeringkatan internasional 4ICU UniRank, 10 Maret 2023 yang bermarkas di Sydney Australia. Untuk ruang lingkup PTS, Universitas Teknokrat Indonesia berada pada posisi 3 besar Nasional Bersama Binus University dan Telkom University.

Pemeringkatan Unirank ini mensyaratkan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu universitas yaitu: Pertama, perguruan tinggi harus secara resmi diakui, dilisensikan dan/atau diakreditasi badan nasional atau regional seperti Kementerian Pendidikan Tinggi atau organisasi akreditasi yang diakui pemerintah.

Kedua, secara resmi berlisensi atau berwenang untuk memberikan setidaknya empat tahun gelar sarjana dan/atau gelar pascasarjana (magister dan doktoral).

Ketiga, universitas tersebut harus menyediakan perkuliahan terutama dalam format pembelajaran tatap muka onsite yang bermutu.

