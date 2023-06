Dua Mahasiswi Sastra Inggris Universitas Teknokrat Indonesia Juara Nasioal English Olympics 2023

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dua Mahasiswi Program Studi Sastra Inggris memenangkan kejuaraan English Olympics (EO) 2023.

English Olympic merupakan lomba Bahasa Inggris tahunan yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Sulawesi Selatan pada tanggal 17-18 Juni 2023 secara daring. Dua mahasiswa tersebut adalah Nazaha Wafaqrana Azzumar dan Adelia Putri.

Nazaha memenangkan perlombaan storytelling (bercerita dalam Bahasa Inggris) sebagai juara kedua. Nazaha melewati dua babak yakni babak prepared story dengan tema “Another World in My Dream" dan babak final 5 besar berupa prepared story satu hari sebelum lomba.

Nazaha di babak final bercerita tentang “Magic in The Middle of The Desert” yang membuatnya layak menjadi juara 2. Nazaha menyampaikan ucapan syukurnya karena telah berhasil memenangkan perlombaan ini.

Dalam prosesnya, Nazaha dibimbing oleh Dina Amelia, M.Hum. Nazaha merupakan mahasiswa Program Studi Sastra Inggris semester dua dan sebelumnya telah mengikuti Brawijaya English Tournament 2023 sebagai finalis 10 besar.

Selain Nazaha, mahasiswa lain yang berprestasi adalah Adelia Putri. Adel memenangkan lomba newscasting (lomba membaca berita dalam Bahasa Inggris) sebagai juara ketiga.

Di babak preliminary, Adel menyiapkan teks berjudul kesetaraan gender di Inggris dan Indonesia. Sementara itu dibabak final, Adel bersama empat finalis lainnya mempresentasikan live report (laporan langsung). Adel juga merupakan mahasiswa Program Studi Sastra Inggris semester 2 yang dibimbing oleh Suprayogi, M.Hum.

Selaku pembimbing sekaligus Kaprodi Sastra Inggris, Suprayogi menyampaikan bahwa “mahasiswa ini masih berada di semester dua namun memiliki semangat juang yang tinggi dan kesempatan yang lebih luas untuk berlomba dan mendapatkan pengalaman-pengalaman internasional.”

Suprayogi berharap semoga terus ada mahasiswa-mahasiswa berbakat yang lahir selama berproses di Universitas Teknokrat Indonesia yang nantinya dapat membanggakan keluarga, kampus, dan Indonesia.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )