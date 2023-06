Jeje Govinda Beri Kode Syahnaz Sadiqah Selingkuh: Aku Bukan Satu-satunya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini sebelum ramai dugaan Syahnaz Sadiqah selingkuh dengan Rendy Kjaernett, Jeje Govinda disebut sudah pernah beri kode.

Kehidupan rumah tangga adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah dengan Jeje Govinda memang sedang menjadi perbincangan imbas isu selingkuh.

Pasalnya, Syahnaz Sadiqah diduga berselingkuh dengan Rendy Kjaernett.

Padahal keduanya sudah memiliki pasangan dan anak.

Dugaan perselingkuhan Syahnaz Sadiqah tersebut pun terbongkar berkat postingan dari Lady Nayoan, istri Rendy Kjaernett.

Melalui postingan Instagram Story, Lady membocorkan beberapa chat mesra suaminya dengan adik Raffi Ahmad di aplikasi ojek online juga WhatsApp.

Selain itu, Lady mengatakan perselingkuhan tersebut sudah lama dilakukan oleh Syahnaz dan Rendy, bahkan saat dirinya hamil anak ketiga.

Bukan hanya Lady Nayoan, ternyata Jeje Govinda juga sudah mengetahui perselingkuhan istrinya.

Bahkan, pemilik nama asli Ritchie Ismail itu disebut pernah memberikan kode mengenai perbuatan sang istri.

Dalam unggahan Instagram pada Februari 2023 lalu, Jeje Govinda memamerkan potretnya yang berada di London, Inggris.

Dia terlihat sedang menikmati jalanan 237 Elgin Avenue di depan toko roti ditemani secangkir kopi.

Adik ipar Raffi Ahmad ini lantas mengutip lagu Imagine yang dinyanyikan John Lennon sebagai keterangan caption unggahannya.

"You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one - John Lennon," tulis Jeje Govinda di Instagram pribadinya, dikutip Kamis (22/6/2023).

Setelah beredar kabar Syahnaz Sadiqah selingkuh, curhatan Jeje Govinda itu pun kini ramai disorot publik.

Banyak warganet yang mengaku sedih karena tidak peka dengan curhatan dari drummer grup band Govinda tersebut.

"Sebenarnya dia udah kode dari captionnya, cuma kita aja yang gak peka," komentar salah seorang netizen.

"Maaf a kita gapeka dgn kode kamu selama ini (emoji sedih)," tulis yang lain.

"Entah hatimu terbuat dari apa Jeje. Stay strong ya," tutur lainnya.

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)