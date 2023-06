Polres Way Kanan Polda Lampung Umumkan Juara Satkamling, Pemenangnya Dapat Tropi

Kapolres Way Kanan saat giat apel Satkamling

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengumumkan juara satkamling di wilayah hukumnya bertepatan dengan apel satkamling, Rabu (21/6/2023).

Dalam kegiatan apel satkamling tersebut, Polres Way Kanan Polda Lampung imemberikan penghargaan dan tropi kepada pemenang lomba satkamling tahun 2023.

"Bentuk penghargaan atas prestasinya berdedikasi aktif dalam membantu tugas Polri, berperan aktif dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Way Kanan," ujar Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna.

Juara I diraih Dusun 2 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk, juara II diraih Dusun 4 RT 9 Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba dan juara III diraih Dusun 3 RT 2 Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu.

“Terimakasih dan selamat, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk bersama jaga kondusifitas kamtibmas di lingkungan tempat tinggalnya,” kata kapolres.

Kegiatan apel tersebut dihadiri Bupati Way Kanan diwakili Kadis PMK Ixwan Ahmadi, Kepala Badan Kesbangpol Arifin, Kasat Pol PP Irwansyah, PJU Polres Way Kanan, personel Polres Way Kanan, kasat kamling dan linmas .

Apel yang rilaksanakan sebagai salah satu upaya polri untuk mempercepat upaya Revitalisasi Satkamling.

"Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan semangat dan mengoptimalisasikan peran awak Satkamling dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa," harap kapolres.

Lanjut Kapolres, satkamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan RT/RW pada kelurahan/desa.

Oleh karena itu, kehadirannya diharapkan mampu menjadi early warning terhadap potensi kejahatan dan dapat melakukan tindakan pencegahan secara cepat sebagai bagian dari pemolisian yang prediktif.

