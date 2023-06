Rendy Kjaernett Mengaku Cinta Mati Syahnaz Sadiqah Sampai Rela Melakukan Satu Hal

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini seleb Rendy Kjaernett ternyata cinta mati kepada adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah.

Pengakuan Rendy Kjaernett sebagai cinta mati Syahnaz Sadiqah terbongkar oleh istrinya sendiri Lady Nayoan.

Dimana Lady Nayoan mendapati chat mesra antara suaminya, Rendy Kjaernett dan Syahnaz Sadiqah.

Lantas Lady Nayoan membongkar hasil komunikasi yang tidak biasa Rendy Kjaernett dengan Syahnaz Sadiqah ke publik.

Pengakuan artis FTV Rendy Kjaernett ngaku cinta mati pada Syahnaz Sadiqah sampai nekat buat tato wajah adik Raffi Ahmad di punggungnya.

Padahal, Rendy Kjaernett sudah memiliki anak dengan istrinya, Lady Nayoan.

Pengakuan sang aktor yang mencintai adik Raffi Ahmad tersebut terungkap berkat salah satu chat mesra Rendy dengan Syahnaz yang diungkap oleh Lady.

"Goodnight istri aku (emoji cium), aku sayaaang bgt bgt sama km yang (emotikon hati merah) sayaang cintaku istriku, bobonya yg enak ya sayang (emoji cium) mimpiin aku sayang," bunyi isi pesan Rendy dikutip dari Instagram Lady Nayoan, Rabu (21/6/2023).

"Besok ketemu lg sayangku (emoji cium) istri aku, besok aku bangun langsung kabarin km ya sayang, tungguin aku sayang (emoji cium) aku cinta mati sama km yang, love you so much istriii aku (emoji cium) muuuuuaaaccchhh," sambungnya lagi.

Selain mengaku cinta mati, Rendy Kjaernett sampai nekat memasang tato dengan wajah Syahnaz Sadiqah di badannya.

Pada punggungnya tersebut, ayah tiga anak tersebut terpasang tato wajah wanita yang memakai topeng di bagian mata dan di atasnya terdapat pula harimau.

Lady Nayoan menyebut tato tersebut sengaja dipasang suaminya karena Rendy ingin membalas perbuatannya yang sudah melaporkan sang suami ke polisi atas dugaan KDRT psikis pada awal tahun 2023 lalu.

"Belum puas anda @syahnazs suami saya sampai tato wajah anak di badannya," tulis Lady Nayoan.

"Walaupun katanya sebenarnya hanya karena balasan kemarahan saya laporin KDRT psikis pada Januari 2023 lalu (saat saya mendapati chat kalian di g*jek) yang kemudian saya cabut laporan tersebut."