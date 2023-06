Fuji Pamer Gandeng Tangan Seorang Pria, Nama El Rumi Terseret

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Fuji baru-baru ini pamer menggandeng tangan bersama dengan pria baru, banyak yang menyebutkan pria itu adalah El Rumi.

Usai putus dari Thariq Halilintar, Fuji kini memamerkan sosok pria baru yang diduga adalah El Rumi.

Postinganm Fuji pamer pria lain itu langsung banjir komentar.

Walau belum lama putus dari Thariq, adik Fadly Faisal itu tak segan untuk memamerikan pria yang diduga pacar barunya.

Pada unggahan terbarunya, Fuji memposting foto siluet sedang bergandengan tangan dengan seorang pria.

Anak haji Faisal tersebut terlihat mengarahkan pandangannya kepada pria tersebut.

"So happy find you and feels like in a paradise everyday," tulis Fuji pada Kamis (22/06/2023).

Lantas, postingan tersebut banjir komentar netizen.

Banyak yang menduga pria yang di foto itu adalah El Rumi.

"Ko dari gesturnya mirip dengan El ya," kata netizen.

"Kalo beneran El gw jerita sekenceng kencengnya," ujar netizen.

"Ini bayangan El dan Fuji kan," tulis lainnya.

"Dari bayangannya sih El ya," jelas lainnya.

Kedekatan Fuji dengan pria baru ini diperkuat setelah dirinya dengan Thariq telah memutuskan untuk tak mengikuti satu sama lain di Instagram.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)