Satbinmas Polres Way Kanan Polda Lampung Sambangi Majelis Taklim Baitul Amal di Gunung Katun

Kegiatan sambang majelis taklim oleh jajaran Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, menyambangi Majelis Taklim Baitul Amal di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Way Kanan, Jumat (23/6/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui KBO Satbinmas Ipda Mukhtiar mengatakan, kegiatan Jumat Curhat ini dilakukan sebagai acuan dalam Program Quick Wins Presisi guna meningkatkan optimalisasi pelayanan kepolisian.

"Saya mengajak jamaah majelis taklim untuk berpartisipasi dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Way Kanan," ujar Ipda Mukhtiar.

"Selain itu, kegiatan ini sebagai salah satu langkah untuk bersinergi dalam menangkal radikalisme dan intoleransi demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," sambung dia.

Ketua Majelis Taklim Baitul Amal Lasmina menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan Polres Way Kanan beserta rombongan.

"Semoga dengan adanya kegiatan Jumat Curhat bisa membawa banyak manfaat," kata Lasmina.

"Kami siap membantu dan mendukung Polri dalam rangka menjaga kamtibmas agar tetap kondusif,” terusnya.

Kegiatan dihadiri juga oleh PS Kanit Bintibsos Sat Binmas Polres Way Kanan Aipda Furcon Fachruazi, PS Kanit Binpolmas Sat binmas Polres Way Kanan Bripka Ketut Sutisne dan jamaah majelis taklim sekitar 17 orang.

