Akun Instagram Lady Nayoan Sempat Hilang Setelah Bongkar Perselingkuhan Rendy Kjaernett 

Tribunlampung.co.id - Lady Nayoan bongar dugaan selingkuh sang suami Rendy Kjaernett dengan Syahnaz Sadiqah.

Buntut dari tindakannya itu, akun Instagram Lady Nayoan sempat hilang.

Hal itu diketahui dari unggahan Richard Lee lewat Instagram stories-nya.

Sementara itu, dalam channel dokter Richard Lee, Lady Nayoan secara eksklusif untuk pertama kalinya menceritakan ihwal perselingkuhan sang suami.

Suami Lady Nayoan yakni aktor Rendy Kjaernett disebut berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah adik Raffi Ahmad.

Richard Lee pertama kali mengunggah tayangan wawancara dengan Lady Nayoan pada Kamis (22/6/23).

Lalu pada Jumat (23/6/23), Richard Lee kembali mengunggah video bersama Lady Nayoan di channel Youtube-nya.

Baru kemudian pada Sabtu (24/6/2023) pagi, akun Instagram Lady Nayoan dikabarkan hilang.

Kabar itu juga disampaikan oleh Richard Lee lewat Instagram stories-nya.

'Akun Lady Nayoan hilang' tulis dr Richard sambil menyertakan emoji tertawa.

Lalu beberapa jam kemudian Richard Lee mengabarkan kalau akun Instagram Lady Nayoan sudah kembali.

Richard Lee pun memuji timnya yang sudah berkerja keras membantu Lady Nayoan.

'Yey, balik the power of my team' tulis Richard Lee sambil mengunggah beranda Instagram Lady Nayoan.

Dari tampilan terbaru, Instagram Lady Nayoan tampak pulih seperti semula tanpa ada postingan yang hilang.