Heboh Fuji Gandeng Cowok Baru hingga Merasa Bahagia seperti di Surga

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini seleb Fuji tiba-tiba unggah foto baru sedang menggandeng tangan cowok hingga merasa bahagia.

Bahagianya Fuji menggandeng cowok baru itu dia gambarkan seperti berada di surga setiap hari.

Akan tetapi Fuji masih merahasiakan cowok yang digandeng tangannya tersebut.

Alhasil foto Fuji gandeng tangan cowok baru itu bikin heboh.

Karena publik penasaran dengan sosok pria yang jadi gandengan Fuji.

Sebab foto unggahan Fuji tersebut tidak memperlihatkan wajah sang pria. Melainkan hanya sebuah foto siluet.

Ungghan Fuji lantas menimbulkan spekulasi publik terkait siapa sosok pria tersebut.

Anak haji Faisal tersebut terlihat mengarahkan pandangannya kepada pria tersebut.

"So happy find you and feels like in a paradise everyday (Sangat senang menemukanmu dan merasa seperti di surga setiap hari)," tulis Fuji pada Kamis (22/06/2023).