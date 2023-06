Anthony Ginting Lamar Mitzi Abigail, Sang Atlet Banjir Ucapan Selamat

Tribunlampung.co.id - Kabar bahagia datang dari Anthony Sinisuka Ginting.

Atlet pebulutangkis Indonesia itu resmi melamar sang kekasih, Mitzi Abigail.

Kabar Anthony Sinisuka Ginting lamar Mitzi Abigail diketahui dari postingan akun Instagramnya.

Terlihat, Anthony menyematkan cincin ke jari manis Mitzi.

Terlihat keduanya tengah berada di Sydney Harbour Bridge, Australia.

"Terima kasih sudah selalu sabar untuk menemani, menerima, memahami dan mendukungku. Terima kasih sudah saling mau berproses untuk menjadi dewasa di dalam hubungan ini," tulis Anthony dikutip dari akun @sinisukaanthony, Minggu (25/6/2023).

Peringkat 2 ranking BWF itu sangat bersyukur kepada Tuhan karena mempertemukan dia dengan Mitzi.

"No words can describe how grateful I am to God for sending you into my life," tulis Anthony.

"And after many years, I’m so grateful that we can take one step forward. Still long way to go, so let’s enjoy every moment together!" lanjutnya.

Unggahan tersebut dibanjiri ucapan selamat orang-orang terdekat, termasuk pebulu tangkis Jonatan Christie.

"Wuow, congrats, kancar terus sampai hari H," tulis Jonatan Christie di kolom komentar.

"Congrats, Ting! Bahagia selalu Ting," tulis Marcus Fernaldi Gideon.

"Bang, selamat!" tulis Jerome Polin.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com