Pebulu Tangkis Anthony Ginting Resmi Lamar Kekasihnya, Mitzi Abigail

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Atlet bulu tangkis Indonesia, Anthony Ginting baru saja melamar sang kekasih, Mitzi Abigail.

Momen Anthony Ginting melamar kekasihnya itu dibagikannya melalui Instagram pribadinya baru-baru ini.

Dalam foto yang dibagikannya, Anthony Ginting terlihat melamar Mitzi Abigail sembari bersimpuh untuk memasangkan cincin ke jari calon istrinya.

Anthony Ginting melamar kekasihnya dengan romantis dengan latar belakang Sydney Harbour Bridge.

“She said “YES!”,” tulis Anthony Ginting diunggahannya, dilansir Minggu (25/6/2023).

Dalam keterangannya, Anthony Ginting menuliskan pesan romantis untuk Mitzi Abigail yang kini resmi menjadi calon istrinya.

Sosok Mitzi Abigail di mata Anthony Ginting nampaknya sangat spesial.

Anthony menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mitzi Abigail karena telah menemani dan mendukungnya selama ini.

"Terimakasih sudah selalu sabar untuk menemani, menerima, memahami dan mendukungku. Terimakasih sudah saling mau berproses untuk menjadi dewasa di dalam hubungan ini," tulis Anthony Ginting.

Anthony Ginting mengungkapkan perasaan bahagianya bisa memiliki Mitzi Abigail.

"No words can describe how grateful I am to God for sending you into my life. And after many years, I’m so grateful that we can take one step forward.

Still long way to go, so let’s enjoy every moment together! Love you! @mitziabigail," tutupnya.

Postingan Anthony itupun langsung ramai mendapatkan komentar dari rekan atlet, rekan artis, dan warganet.

Sebagian besar mengucapkan selamat untuk Anthony dan Mitzi yang telah bertunangan.

Namun, Anthony Ginting belum mengungkapkan kapan rencana pernikahannya dengan Mitzi Abigail.

