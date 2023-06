12 Rekomendasi Drama Korea Song Jae Rim, Drakor Terbaru The Queen Woo

Ilustrasi Song Jae Rim mendapatkan tawaran untuk menjadi bintang utama di drakor The Queen Woo.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktor Song Jae Rim mendapat tawaran main di The Queen Woo, drama Korea terbaru yang patut jadi rekomendasi pecinta drakor.

The Queen Wooo bisa jadi rekomendasi drama Korea terbaru Song Jae Rim karena ceritanya menarik dapat menghibur penggemar drakor.

Meskipun terdapat banyak rekomendasi drama Korea terbaru Song Jae Rim, yang bisa dinikmati pencinta drakor.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Song Jae Rim, pencinta drama bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Terbaru, Song Jae Rim mendapatkan tawaran untuk menjadi bintang utama di drakor The Queen Woo bareng Jeon Jong Seo.

Kabar tersebut dilaporkan oleh media News1. Namun pihak agensi belum angkat suara mengenai kabar tersebut.

Detail perannya juga belum diumumkan.

Adapun The Queen Woo merupakan drama yang mengangkat kisah Lady Woo, orang pertama di sejarah Korea yang menjadi ratu dua kali.

Dia akan mencari Raja barunya dalam waktu 24 jam setelah raja sebelumnya meninggal. K-drama ini berlatarkan era Goryeo.

Serial ini akan menjadi karya selanjutnya dari sutradara Jung Se Gyo (Oh! My Gran) dan penulis Lee Byung Hak (The Royal Tailor).

The Queen 'Woo' akan dirilis pada tahun 2024 dan ditayangkan secara eksklusif di TVING.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut sederet drama Korea terbaru Song Jae Rim.

1. All That We Loved (2023)

2. Cafe Minamdang (2022)