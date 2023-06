7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ha Joon, Pemeran Drakor Destined with You

Ilustrasi poster drakor. Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Ha Joon, yaitu pemeran drama Destined With You.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Ha Joon, yaitu pemeran drama Destined With You.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Ha Joon, pencinta drakor bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Ha Joon memiliki cerita yang menarik.

Di tahun ini, Ha Joon diektahii membintangi dua drama yaitu Destined With You dan Self-Reliance of Hyo-Sim's Family.

Salah satu dramanya Destined With You diketahui akan tayang pada Agustus 2023 mendatang.

Pada drakor ini, Ha Joon akan berperan sebagai Kwon Jae-Kyung.

Berikut rekomendasi drakor dibintangi Ha Joon.

1. Missing: The Other Side 2 (2022).

2. Insider (2022).

3. Bad Prosecutor (2022).

4. Crazy Love (2022).

5. High Class (2021).

6. Times (2021).

7. Missing: The Other Side (2020).