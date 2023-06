9 Rating Drama Korea Terbaru Juni 2023, King the Land Melesat

Ilustrasi, rating drama Korea terbaru King the Land. Update 9 rating drama Korea terbaru di Juni 2023. Drakor terbaru King the Land melesat.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut rating drama Korea terbaru Juni 2023 dari Nielsen Korea, termasuk drakor King the Land.

Perolehan rating drama Korea terbaru King the Land melesat di episode terbaru.

Rating drama Korea terbaru Durians Affair menurun di episode kedua.

Sementara, dua drakor lain yakni See You in My 19th Life dan The Real Has Come mengalami peningkatan rating.

Berikut daftar rating drama Korea terbaru Juni 2023, dilansir dari Nielsen Korea selengkapnya pada Senin (26/6/2023):

1. King the Land (2023)

Drama Korea terbaru King the Land ratingnya melesat naik di angka 9,6 persen dari 9,1 persen .

Perolehan rating drakor King the Land selalu meningkat dari awal episode yakni 5,1 persen ke 9,1 persen.

Drakor terbaru bergenre romantis ini mengisahkan tentang chaebol pewaris hotel dengan karyawannya.

2. Durians Affair (2023)

Perolehan rating Durians Affair menurun di episode kedua dengan mencetak 3,4 persen.

Di awal penayangannya, drakor Durians Affai mencetak rating 4,2 persen.

3. See You in My 19th Life (2023)

Rating drakor See You in My 19th Life meningkat di angka 5,7 persen, setelah sempat menurun di angka 4,9 persen dari 5,5 persen.