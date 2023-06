Levi's Sudirman Lampung Gelar Promo Buy One Get One

Stylish Associate Levi's Sudirman Pahoman menunjukkan promo buy one get one, Senin (26/6/2023).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Levi's Sudirman Lampung menghadirkan promo buy one get one.

Promo ini berlangsung hingga 2 Juli 2023.

Kepala Toko Levi's Store Sudirman Aprilia Kusmara mengatakan, promo buy one get one berlaku untuk pembelian produk fashion dan aksesori tertentu.

Dalam promo ini, konsumen bisa membeli dua produk yang sama atau berbeda.

"Lalu yang dibayar adalah produk yang harganya paling tinggi," kata Aprilia, Senin (26/6/2023).

Levi's Sudirman Lampung adalah toko yang menjual produk fashion dan aksesori keren dan berkualitas.

Produk fashion di sini ada celana jins, kemeja, kaus, jaket jins, celana pendek, dan celana chino.

Untuk kaus, kemeja, jaket, dan celana pendek ada yang terbaru.

Untuk celana jins di sini ada celana 501 yang merupakan ikon Levi's yang sudah menjadi legenda.

Diketahui, 501 adalah celana jins pertama yang diproduksi di dunia.

Celana ini menggunakan kancing, bahan lebih tebal, dan lebih awet.

Kemudian untuk produk aksesori ada ikat pinggang, topi, underware, tas, dan waist bag.

Levi's Sudirman Lampung berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 48, Enggal, Bandar Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)