9 Rating Drama Korea Terbaru di Juni 2023, See You in My 19th Life Alami Peningkatan

Ilustrasi, rating drama Korea terbaru See You in My 19th Life alami peningkatan.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Sejumlah drama Korea terbaru mendapat rating drakor yang menjanjikan di Juni 2023 ini.

Keberadaan rating drama Korea terbaru ini sebagai tolak ukur drakor yang sedang mempunyai tingkatan baik atau pun sebaliknya.

Selain itu, rating drama Korea terbaru dapat diketahui pasang surutnya film drakor bagi penggemarnya.

Berikut rating drama Korea terbaru Juni 2023 dari Nielsen Korea, termasuk drakor See You in My 19th Life.

Perolehan rating drama Korea terbaru See You in My 19th Life mengalami peningkatan.

Rating drama Korea terbaru King the Land melesat di episode terbaru.

Sementara, drama Korea terbaru Durians Affair menurun di episode kedua.

Sedangkan, drakor The Real Has Come mengalami peningkatan rating.

Berikut daftar rating drama Korea terbaru Juni 2023, dilansir dari Nielsen Korea selengkapnya pada Senin (26/6/2023):

1. See You in My 19th Life (2023)

Rating drakor See You in My 19th Life meningkat di angka 5,7 persen, setelah sempat menurun di angka 4,9 persen dari 5,5 persen.

Mengawali penayangannya, rating See You in My 19th Life cukup baik yakni di angka 4,3 persen.

See You in My 19th Life menjadi salah satu drama Korea terbaru yang tayang pada 17 Juni 2023.

2. King the Land (2023)