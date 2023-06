Jadwal Bank Mandiri dan Bukopin di Lampung Selama Cuti Bersama Idul Adha

Suasana Bank Mandiri KCP Way Halim

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bank Mandiri area Bandar Lampung dan Bank Bukopin KCU Bandar Lampung memberikan keterangan resmi mengenai jadwal operasional bank selama cuti bersama Idul Adha 1444 H.

Area Head Bank Mandiri Area Bandar Lampung Erik Doly mengatakan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkomitmen tetap akan memberikan layanan terbaik bagi nasabah.

Beberapa kantor cabang Bank Mandiri di Lampung akan tetap beroperasional di tanggal 28 dan 30 Juni 2023.

Hanya saja jenis layanan yg diberikan khusus untuk Penerimaan Penebusan BBM / Non BBM (Layanan SOPP).

Namun nasabah jangan khawatir, demi melayani intensitas transaksi nasabah yang meningkat di hari cuti bersama, nasabah juga dapat melakukan transaksi dengan memanfaatkan layanan Self Service Machine (Mandiri ATM, Cash Recycle Machine, Customer Service Machine), EDC, QRIS, dan layanan digital channel Bank Mandiri seperti Livin’ By Mandiri dan Kopra By Mandiri.

"Yang mana untuk Mandiri ATM sendiri tersebar di kantor-kantor cabang Bank Mandiri dan beberapa publik area yang ada di Lampung," kata Erik, Selasa (27/6/2023).

Erik menambahkan jika selama cuti bersama nasabah membutuhkan pelayanan darurat atau informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengunjungi website Bank Mandiri di www.bankmandiri.co.id atau dapat menghubungi Mandiri Call 14000 yang beroperasi selama 24 Jam.

Sementara Branch Sales Manager Bukopin KCU Bandar Lampung Jefry Faisal mengatakan di tanggal 28-30 Juni 2023, seluruh kantor cabang Bank Bukopin tutup.

"Namun jika ada nasabah yang membutuhkan bantuan Bank Bukopin, bisa menghubungi marketing Bank Bukopin," kata Jefry.

Sedangkan ATM dan mini ATM Bank Bukopin, Jefry memastikan akan tetap beroperasi.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)