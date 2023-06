Pesan Denny Sumargo untuk Rendy Kjaernett Soal Anak

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Denny Sumargo memberikan pesan menohok untuk Rendy Kjaernett yang selingkuh dengan Syahnaz Sadiqah.

Pesan tersebut disampaikan Denny Sumargo saat podcast bersama istri sah Rendy Kjaernett, Lady Nayoan di YouTube pribadinya, Senin (26/6/2023).

Denny Sumargo mengatakan jika Rendy Kjaernett masih memiliki waktu untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Lady Nayoan.

Suami Olivia Allan ini juga sedikit membagikan pengalaman hidupnya sebagai contoh, agar Rendy Kjaernett bisa mempertimbangkan kelanjutan rumah tangganya atau tidak.

"Buat suaminya Lady, gua nggak mau sebut nama karena gua gak mau tahu personal. Bro, dimanapun lu berada, this is Denny Sumargo talking to you, there is still a chance," ujar Denny Sumargo, dilansir pada Selasa (27/6/2023).

"Gua pernah ngalamin titik yang paling sulit, yang paling rendah dalam hidup gua. Pernah dihabisi sama netizen Indonesia.

Gua pernah nangis di depan semua orang dengan air mata yang gak ada seorang pun percaya. Tapi Tuhan tolong gua," lanjut Denny Sumargo.

Mantan pebasket tersebut mengingatkan Rendy untuk kembali kepada Tuhan dan meminta pertolongan.

"Come to Him (Tuhan). He is your helper," ujarnya.

Dalam pesan yang disampaikannya itu, Denny Sumargo mengingatkan Rendy soal anak dan istri yang hebat.

Suami Olivia Allan ini sampai membandingkan kondisinya yang hingga kini masih sulit memiliki momongan.

"You have wonderful wife here, you have wonderful kids, sampai hari ini gua aja belum dapat anak, sesulit itu," pungkas Denny Sumargo.

Lady Nayoan terlihat menahan tangis ketika Denny Sumargo memberikan pesan menohok untuk suaminya.

Cuplikan video Denny Sumargo yang memberikan pesan untuk Rendy Kjaernett telah beredar luas di media sosial.

Tak sedikit warganet yang memberikan reaksi positif atas sikap bijak Denny Sumargo memberikan pesan untuk Rendy.

(Tribunlampung.co.id/Putri Salamah)