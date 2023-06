Rekomendasi Drama Korea Terbaru Shin Min Ah, Dilirik Main Drakor Because I Want No Loss

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat banyak rekomendasi drama Korea terbaru Shin Min Ah, yang bisa ditonton pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Shin Min Ah, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Shin Min Ah memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru Shin Min Ah dilirik untuk sebuah peran di dalam drakor romantis komedi berjudul Because I Want No Loss.

Terkait dengan tawaran tersebut, pihak agensinya AM Entertainment mengatakan artisnya masih melakukan review pada peran yang ditawarkan padanya.

Diketahui Because I Want No Loss merupakan drakor romantis komedi yang menceritakan kisah seorang wanita yang memalsukan pernikahannya karena tidak ingin kehilangan hal yang sudah dimilikinya.

Suami palsunya juga setuju dengan pernikahan settingan tersebut karena dia tidak ingin menimbulkan hal buruk.

Drama ini ditulis oleh Kim Hye Young yang menggarap naskah Her Private Life.

Pada serial tersebut, Shin Min Ah ditawari peran Son Hae Young yang menikah dengan Kim Ji Woo, pekerja paruh waktu di supermarket karena dia tidak ingin dirugikan.

Sayangnya, belum ada informasi mengenai detail perilisan dari drama Because I Want No Loss ini.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut deretan rekomendasi drama Korea terbaru Shin Min Ah lain yang bisa ditonton, dilansir dari laman asianwiki.

1. Our Blues (2022)

2. Here (2020)

3. Hometown Cha-Cha-Cha(2021)Chief of Staff 2 (2019)