Sinopsis Drama Korea Terbaru Because I Want No Loss, Dibintangi Shin Min Ah

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Because I Want No Loss (2023), drakor romantis komedi yang dibintangi Shin Min Ah.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Because I Want No Loss, pencinta drakor bisa mengetahui plot cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Because I Want No Loss juga bisa memberikan gambaran deretan pemain drakornya.

Usai membintangi drama Korea Our Blues (2022), Shin Min Ah diketahui akan beperan pada drama Because I Want No Loss.

Sebelumnya, nama Shin Min Ah terkendal melalui drama Oh My Venus (2016) dan My Girlfriend is Gumiho (2010).

Drama ini ditulis langsung oleh Kim Hye Young.

Ia sebelumnya menulis untuk drama Her Private Life.

Lantas bagaimana sinopsis drama Korea terbaru Because I Want No Loss?

BecauseI Want No Los adalah drama romantis komedi terbaru yang menceritakan kisah antara seorang wanita yang memalsukan pernikahannya karena dia tidak mau rugi.

Dan menceritakan seorang pria yang menjadi suami palsunya karena dia tidak ingin menyebabkan kerugian tanpa bahaya apa pun.

Shin Min Ah ditawari untuk berperan sebagai Son Hae Young yang menikah dengan Kim Ji Wook.

Seorang pekerja paruh waktu di sebuah toko serba ada, karena dia tidak ingin dirugikan.

