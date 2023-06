Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Sunatan Massal di Balai Kampung Kemu

Kegiatan khitanan massal Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampungm menggelar sunatan massal di Balai Kampung Kemu, Kecamatan Banjit, Way Kanan. Rabu (28/6/2023).

Polres Way Kanan, Polda Lampung, melakukan kegiatan tersebut dalam menyambut HUT Bhayangkara ke 77.

Setidaknya 31 peserta atau anak terlibat dalam kegiatan sunatan massal.

Kapolsek Banjit Iptu Supriyanto, camat Kampung Kemu, kepala Kampung Kemu, aparatur Kampung Kemu, Kasidokkes Polres Way Kanan Bripka Adi Sugianto bersama personel Sidokkes Polres Way Kanan, Bidan Desa Kampung Kemu dan TIM PKM Banjit hadir di kegiatan itu.

Kapolres Way Kanan Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Banjit Iptu Supriyanto menyampaikan, sunatan massal menjadi bagian wujud pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

"Semoga dengan kegiatan sunat massal ini bisa bermanfaat, bisa membantu masyarakat Kampung Kemu yang anaknya disunat,” harap kapolres.

Salah satu orangtua yang anaknya dikhitan, Herman mengapresiasi atas apa yang dilakukan jajaran Polres Way Kanan.

"Terimkasih kepada panitia penyelenggara, tentu program ini sangat membantu warga yang mungkin memiliki keterbatasan biaya untuk menyunatkan anaknya, semoga ke depan acara seperti bisa tetap dilaksanakan,” harap dia.

(Tribunlampung.co.id)