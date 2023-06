Sinopsis Drama Korea Terbaru Night Has Fallen yang Ikut Dibintangi Lee Jae In

Ilustrasi poster drakor. pencinta drakor atau penggemar Lee Jae In bisa menyimak sinopsis drama Korea terbaru Night Has Fallen.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rakor bergenre thriller Night Has Fallen dibintangi Lee Jae In, yuk simak sinopsis drama Korea terbaru Night Has Fallen.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Night Has Fallen, pencinta drakor atau penggemar Lee Jae In bisa mengetahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Night Has Fallen juga bisa mendapatkan gambaran artis yang terlibat dalam drakor tersebut.

Lee Jae In sebelumnya membintangi drakor Racket Boys (2021), kini dirinya akan membintangi Night Has Fallen .

Drama ini rencananya akan tayang pada Agustus 2023 mendatang.

Drakor Night Has Fallen juga dibintangi oleh Kim Woo Seok dan Choi Ye Bin.

Drakor milik Lee Jae In ini akan tayang dengan jumlah 20 episode.

Sementara, drama ini sutradarai langsung oleh Im Dae Woong.

Sinopsis drakor terbaru Night Has Fallen

Night Has Fallen adalah drama remaja misteri yang terjadi ketika siswa SMA duduk di bangku kelas dua.

Tiba-tiba dipaksa untuk memainkan permainan mafia dalam kehidupan nyata selama retret mereka.

Drama ini akan menampilkan perang psikologis yang intens antara para siswa saat mereka masuk ke mode bertahan hidup.

Rekomendasi drakor Lee Jae In

1. Racket Boys (2021).