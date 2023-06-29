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Rekomendasi Drama Korea Terbaru Joo Jong Hyuk, Bintang Drakor No Secret
Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Joo Jong Hyuk, pencinta drakor bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.
Penulis: Fenty Novianti | Editor: Heribertus Sulis
Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Joo Jong Hyuk, pemain drakor terbaru No Secret.
Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Joo Jong Hyuk, pencinta drakor bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.
Adapun berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Joo Jong Hyuk memiliki cerita yang menarik.
Joo Jong Hyuk diketahui akan memainkan drakor terbaru No Secret bersama Go Kyung Pyo, Kang Han Na, Lee Bom So Ri, dan Lee Ji Myeong.
Sebelumnya, Joo Jong Hyuk terkenal melalui drama Yumi's Cells 2 (2021) dan Happiness (2021).
Aktor idola ini akan berperan pada drakor No Secret dengan tokoh Kim Jung Heon.
Rekomendasi drama Korea terbaru Joo Jong Hyuk
1. Dr. Romantic 3 (2023).
2. Extraordinary Attorney Woo (2022).
3. Yumi's Cells S2 (2022).
4. Happiness (2021).
5. Yumi's Cells (2021).
6. The Veil (2021).
7. D.P. (2021).
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