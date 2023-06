Suami Arumi Bachsin Sampai Mengira Ponsel Istrinya Di-hack, Dapat Pesan WA Berisi Banyak Emoji Hati

Tribunlampung.co.id, Surabaya - Istri Emil Dardak, Arumi Bachsin tertawa setelah mengirim pesan WhatsApp hingga membuat suaminya bingung.

Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram Arumi Bachsin pada Rabu (28/6/2023).

Awalnya, Arumi Bachsin membuat prank untuk suaminya dengan mengirimkan pesan WA.

Pesan WA itu berupa ala-ala chat mesra yang sedang viral.

"Ngeprank pak suami pakai chat yang lagi viral," bunyi sound yang mengawali video Arumi Bachsin di Instagram.

Dalam pesan tersebut, Arumi memakai banyak emoticon hati.

Arumi Bachsin mengutarakan rasa sayangnya dengan gaya penulisan gemas seperti yang sedang ramai.

"Sayangkuuuuuuuh (emoji hati). Aku tuh sayang sayang sayaaaaaang banget sama kamuuu (emoji hati). Kita harus selalu bersama selama lama lamaaaaa nya yaaah (emoji cium dan emoji hati). Aku cinta bangeet sama kamuuuuuuu, I love you so much ayangkuuuuuuh," isi chat Arumi ke Emil Dardak yang kembali ditutup dengan deretan emoji hati.

Mendapat pesan tersebut, Emil Dardak bereaksi tak terduga.

Alih-alih baper, ia justru tampak kebingungan.

Emil tak memercayai isi pesan tersebut.

Ia kemudian melontarkan pertanyaan balik kepada Arumi bak ingin memastikan.

Bahkan, Emil sempat menduga handphone sang istri diretas orang lain.

"Ini beneran ga sih? Why so sudden? Kamu kayak lagi becanda. Ntar aja deh tunggu kamu pulang. Jangan2 hp kamu dihack," balas Emil tak percaya.