12 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Min Ki, Ada Drakor Behind Your Touch

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Lee Min Ki bisa dinikmati pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Lee Min Ki, pencinta drama bisa mengetahui drakor apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Min Ki juga memiliki cerita yang menarik untuk disimak.

Terbaru, Lee Min Ki mendapatkan peran di dalam drama komedi thriller yang berjudul Behind Your Touch.

Serial tersebut bercerita tentang dokter hewan yang tekun dan memiliki kekuatan super untuk melihat masa lalu dari orang atau hewan yang disentuhnya di Mujin, sebuah desa yang bebas dari kejahatan.

Lee Min Ki diketahui bermain sebagai detektif yang bertugas untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan berantai di desa Mujin.

Di sana dia akan beradu akting dengan Suho EXO, Han Ji Min, dan lainnya.

Rencananya, drama Behind Your Touch dijadwalkan tayang pada 12 Agustus 2023 di JTBC setelah drama Korea terbaru King The Land tamat.

Sambil menunggu episode perdana tayang, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Lee Min Ki.

1. My Liberation Notes (2022).

2. Oh! Master (2021).

3. The Lies Within (2019).

4. The Beauty Inside (2018).

5. What's Wrong With Secretary Kim (2018).