Rektor Universitas Lampung Sampaikan Pidato di Forum Nevsky RANEPA Rusia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., menjadi salah satu pembicara kunci (key notes speech) pada plenary sesion, The Main Day of The Nevsky Forum ke-7 RANEPA Presidential Academy, yang digelar di St. Petersburg, Rusia, Jumat, 23 Juni 2023.

Pidato yang disampaikan ini disaksikan langsung perwakilan negara-negara anggota komite dari RANEPA, sebuah akademi yang berfokus pada bidang administrasi publik dan bisnis.

Pada forum tersebut, Prof. Lusmeilia menyampaikan visi dan misi Unila serta menawarkan kolaborasi akademik dengan RANEPA dan institusi lainnya.

Kolaborasi yang ditawarkan merupakan cerminan komitmen bersama untuk mempromosikan keunggulan akademik, memajukan penelitian, dan menciptakan peluang baru bagi mahasiswa, khususnya Unila.

“Kami yakin bahwa kemitraan ini akan membantu Unila mencapai tujuan bersama dan memberikan dampak positif bagi dunia,” ujarnya.

Dengan prospek saling berbagi pengetahuan dan keahlian, berkolaborasi dalam proyek penelitian bersama, diharapkan forum ini juga dapat membuka peluang bagi mahasiswa Unila untuk mendapatkan pengalaman akademik baru.

Ia meyakini, kemitraan ini akan memberi perspektif lain yang positif bagi pengalaman sekaligus peluang baru untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan sivitas akademika Unila.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / RILIS )