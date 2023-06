Universitas Lampung dan RANEPA Jalin Kerja Sama Bidang Mobilitas Akademik Internasional

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Universitas Lampung (Unila) menjalin kerja sama bidang mobilitas akademik internasional dengan The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua perguruan tinggi di Rusia, Kamis, 21 Juni 2023.

Penandatanganan MoU dilakukan Rektor Unila Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., bersama Vice Rector RANEPA Andrey Margolin di aula pertemuan kampus RANEPA.

MoU bertujuan untuk membangun kerja sama bidang mobilitas akademik internasional bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang disepakati kedua pihak. Selain itu, terdapat upaya pengembangan dan implementasi program pendidikan bersama untuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana.

Dalam sambutannya, Rektor Unila menyampaikan harapannya agar kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak, khususnya dalam bidang pendidikan dan penelitian. Ia juga mengapresiasi RANEPA sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Rusia yang memiliki reputasi baik di dunia.

MoU yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 ini juga diharapkan mampu membangun pelaksanaan proyek bersama lainnya di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, penerbitan, pengabdian kepada masyarakat, serta pelaksanaan proyek bersama lainnya di bidang kegiatan sosial.

Turut hadir menyaksikan acara tersebut Wakil Rektor Bidang PKTIK Unila Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., Dekan FEB Unila Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., Dekan FISIP Unila Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama FEB Unila Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si., serta perwakilan perguruan tinggi mitra Unila dari Universitas Malahayati Ir. Yan Juansyah, D.E.A.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / RILIS )