Via Vallen Lebih Suka Kurban Kambing, Mewakili 1 Orang Saja

Via Vallen lebih suka kurban kambing karena mewakili 1 orang saja dan disesuaikan dengan kisah Nabi Ibrahim AS.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini seleb Via Vallen dan sang suami Chevra Yolandi mengaku kurban tiga ekor kambing tahun ini.

Menurut Via Vallen jumlah kambing tersebut mewakili personal yang berkurban.

Untuk itulah Via Vallen mengaku dirinya lebih suka berkurban kambing dibanding sapi.

Diketahui penyanyi dangdut Via Vallen membeli tiga kambing untuk dikurbankan di Hari Raya Idul Adha tahun 2023.

Ia pun memposting dirinya bersama suami dan kambing yang akan dijadikan hewan kurban.

Hal itu dibagikan oleh Via Vallen di postingan terbaru Via Vallen di instagram.

"Mengambil hikmah dari kisah Nabi lbrahim AS yang hendak menyembelih rasa kepemilikan terhadap putranya, yaitu Nabi Ismail AS yang akhirnya di gantikan dengan seekor domba," tulis Via Vallen, dikutip dari Tribunnews, Kamis (29/6/2023).

Lebih lanjut, Via Vallen pun menyimpulkan, jika berkurban kambing lebih baik daripada sapi.

"Boleh jadi seekor kambing untuk 1 orang lebih baik dari pada seekor sapi untuk 7 orang. Selamat merayakan hari raya idul adha teman teman," tulisnya lagi.

Sementara dilihat dari instagram story Chevra Yolandi, Via Vallen tampaknya tak hanya kurban kambing saja, melainkan sapi juga.

Sebab beberapa sapi tertulis atas nama sang pedangdut.

