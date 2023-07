9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Yoo Mi, Diincar Bintangi Drakor The Queen Woo

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Yoo Mi, diincar untuk membintangi drakor sejarah The Queen Woo.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Jung Yoo Mi memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Jung Yoo Mi punya genre yang menarik seperti misteri.

Di tahun ini, Jung Yoo Mi telah membintangi drakor berjudul Strangers Again (2023).

Drakor The Queen Woo jika disetujuinya, drama ini juga akan menjadi comeback Jung Yoo Mi ke K-drama bersejarah setelah delapan tahun.

Ia terakhir muncul dalam genre sejarah pada tahun 2015 melalui K-drama Six Flying Dragons.

Jung Yoo Mi dikenal sebagai bagian dari K-drama Priest, Partners for Justice, Bravo My Life, Master of Revenge, Rooftop Prince dan masih banyak lagi.

Kini, dirinya akan ikut membintangi drakor The Queen Woo bersama Jeon Jong Seo dan Song Jae Rim.

Drakor ini diketahui bergenre aksi, sejarah, melodrama dan politik.

Rekomendasi drama Korea terbaru dibintangi Jung Yoo Mi

1. Strangers Again (2023).

2. Partners for Justice Season 2 (2019).

3. Priest (2018).

4. Partners for Justice (2018).