Nathalie Holscher Bongkar Chat dengan Sule, Lebih Pilih Endorse Dibanding Jenguk Adzam

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Nathalie Holscher membongkar kolom chatnya dengan Sule, yang lebih mementingkan endorse dibanding menjenguk Adzam.

Nathalie Holscher kesal lantaran Sule lebih memilih untuk endorse ketimbang menjenguk Adzam yang sakit sampai mulutnya berbusa.

Postingan Nathalie Holscher menunjukkan chat dirinya dengan Sule yang seolah tak khawatir putranya Adzam masuk rumah sakit.

Melansir pada laman insta story Nathalie Holscher pada Jumat (30/06/2023), menunjukkan tangkapan layar kolom chat antara dirinya dengan Sule.

Pada tangkapan layar tersebut, mantan disjoki itu meminta Sule untuk datang ke rumah sakit.

Karena kondisi Adzam yang panas tinggi sampai mulut keluar busa.

"Masih di IGD ini kang, belum masuk kamar," tulis Nathalie Holscher pada tangkapan layar tersebut.

"Oh ok Ti, gw mandi dulu, ti kabarin no kamarnya ya."

"Gue ngerjain endorse dulu. Habis jumatan paling ke rumah sakit," balas Sule.

Lantas, ibu satu anak tersebut langsung bereaksi kesal karena Sule memilih untuk endorse daripada anaknya.

"Astagfirullah! ngerjain endorse dulu dan habis jumatan. (Perasaan nggak pernah tuh lihat dia jumatan selama bareng-bareng)," kata Nathalie.

Lanjutnya, ia juga berpesan untuk tak mencontoh sikap tersebut dan menyinggung soal kasih sayang bukan dari materi saja.

"Tidak patut dicontoh ya para Bapak-Bapak di luar sana. Jangan pernah se-masa bodo itu ya sama anak. Kasih sayang ke anak bukan cuma materi!!" beber Nathalie.

Kendati demikian, setelah postingan tersebut, ayah Rizky Febian ini langsung datang ke rumah sakit tempat putranya itu dirawat.

Ia juga menuliskan ucapan lekas sembuh untuk Adzam.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)