Puncak Hari Bhayangkara Ke-77, Polres Way Kanan gelar upacara dan syukuran. 

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung menggelar upacara dan syukuran dalam rangka puncak peringatan Hari Bhayangkara Ke-77 di lapangan Buay Pemuka Pemkab Way Kanan, Sabtu (1/7/2023).

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna bertindak selaku inspektur upacara dengan perwira upacara Kasat Samapta Iptu Jahtera dan komandan upacara Ipda Rendy Riski Utama dari Satlantas Polres Way Kanan.

Kegiatan upacara yang berlangsung secara sederhana dan khidmat itu dihadiri Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Dandim 0427/Way Kanan Letkol Inf Charluly Rudi Jatmiko, Danlanudad Gatot Subroto Way Tuba, Danskatron 12 Serbu, Forkopimda Way Kanan, pejabat utama Polres Way Kanan, Ketua DPRD, Kapolsek jajaran, personel Polres Way Kanan dan jajaran, serta tamu undangan.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan syukuran.

Polres Way Kanan mendapat kejutan dari pihak TNI. Tiba-tiba anggota Kodim 0427 Way Kanan datang membawa tumpeng Hari Bhayangkara Ke-77 saat acara syukuran berlangsung.

"Tumpeng ini pasti merupakan ide dari Dandim 0427 Way Kanan Letkol Inf Charluly Rudi Jatmiko,” kata AKBP Teddy Rachesna.

Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur keluarga besar Polres Way Kanan.

AKBP Teddy Rachesna menyampaikan tema Hari Bhayangkara Ke-77 tahun ini adalah Polri Presisi untuk Negeri, Mewujudkan Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju.

"Peringatan Hari Bhayangkara Ke-77 kali ini kita lakukan berbeda dengan pelaksanaannya tahun-tahun yang lalu,” ujar dia.

"Kita patut bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua yang berada di sini, bisa bebas bernapas tanpa terhalang oleh masker. Tentunya semua ini berkat kerja sama stake holder terkait dalam penanganan pandemi Covid-19, sampai akhirnya status pandemi dicabut oleh pemerintah dan menjadi endemi," sambungnya.

AKBP Teddy Rachesna melanjutkan, usia Polri yang memasuki 77 tahun bukanlah usia yang muda lagi. Tentunya ke depan Polri secara khusus Polres Way Kanan akan berkomitmen memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara, dengan terus mengupayakan SDM unggul dan kompetitif bagi personel Polres Way Kanan.

AKBP Teddy Rachesna mengajak semua tamu undangan yang hadir untuk bersama-sama bersatu dan bergandengan tangan untuk menjaga wilayah Kabupaten Way Kanan supaya tetap aman, damai, dan kondusif.

AKBP Teddy Rachesna juga memberikan penghargaan kepada tiga personel Polres Way Kanan yakni Bripka Suhendri, Briptu Dessy Arisca, dan Briptu Edy Kusuma Yuda yang telah berprestasi di bidang pembinaan serta atas dedikasi dan loyalitasnya dalam mendukung tugas pokok Polri.

Penghargaan juga diberikan kepada Kampung Negeri Bumi Putra, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan yang telah berdedikasi aktif dalam membantu tugas Polri yakni berperan aktif dalam menjaga situasi kamtibmas dengan aktif dalam pelaksanaan kegiatan tiga pilar kamtibmas.

Tak hanya itu, penghargaan juga diberikan kepada pemenang lomba Satkamling tahun 2023 yaitu atas prestasinya berdedikasi aktif dalam membantu tugas Polri dan berperan aktif dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Way Kanan.

Juara satu diraih oleh Dusun 2 Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Juara dua diraih Dusun 4 RT 9 Kampung Say Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan. Juara tiga diraih Dusun 3 RT 2 Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

(Tribunlampung.co.id)