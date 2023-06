Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kang Ki Young, Bintangi The Uncanny Counter 2

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kang Ki Young salah satunya drakor The Uncanny Counter 2.

Drama Korea terbaru The Uncanny Counter 2 akan menambah rekomendasi drakor yang pernah dibintangi Kang Ki Young.

Lewat informasi rekomendasi drama Korea terbaru, penyuka drakor bisa tahu drama yang menghadirkan Kang Ki Young.

Selama ini drakor dari Kang Ki Young memiliki cerita yang menarik untuk ditonton.

Terbaru, Kang Ki Young mendapatkan peran di drama misteri The Uncanny Counter Season 2: Counter Punch.

Di sana, dia mendapatkan peran sebagai Pil Kwang.

Pil digambarkan sebagai roh jahat yang menyedot kekuatan Penghitung, menjadikannya pemangsa yang sangat kuat.

Dengan kemampuannya menjadi kekuatannya, Pil Kwang mengatur pertunjukan pertumpahan darah dan teror, menunjukkan sikap dingin dan kejam.

Di sana, dia beradu akting dengan Joe Byeong-Gyu, Yu Jun-Sang, Kim Se-Jeong, dan masih banyak lagi.

Rencananya drama ini akan tayang perdana pada 29 Juli 2023 mendatang di tvN setelah See You in My 19th Life tamat.

Sambil menunggu episode pertama tayang, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Kang Ki Young lainnya.

1. Extraordinary Attorney Woo (2022).

2. At Eighteen (2019).

3. My Secret, Terrius (2018).