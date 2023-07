11 Drama Korea Terbaru Cha Chung Hwa, Ada Drakor See You in My 19th Life

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Cha Chung Hwa yang bisa ditonton para pencinta film dan drakor.

Rekomendasi drama Korea terbaru Cha Chung Hwa memiliki banyak genre, termasuk drakor romantis.

Selain itu, drama Korea terbaru Cha Chung Hwa juga menarik sehingga sayang untuk dilewatkan.

Kini, Cha Chung Hwa kembali berakting melalui drama Korea terbaru See You in My 19th Life.

Drama ini bercerita tentang kisah Ban Ji Eum, seorang perempuan yang terus berenkarnasi setelah meninggal dan masih mengingat kehidupan masa lampaunya.

Pada kehidupannya yang ke-19, Ji Eum bertekad untuk menemui Mun Seo Ha, anak laki-laki yang pernah tumbuh bersamanya di kehidupan ke-18.

Dia bahkan ingin menikahi anak laki-laki yang kini sudah tumbuh dewasa di kehidupan ke-19 dari Ban Ji Eum.

Pasalnya, ternyata keduanya saling menyukai di kehidupan masa lalu.

Pada drakor See You in My 19th Life, Cha Chung Hwa mendapatkan peran sebagai Kim Ae Gyeong.

Ae Gyeong merupakan keponakan dari Kim Jung Ho, yang merupakan Ban Ji Eum di kehidupan ke-17.

Kim Jung Ho atau kini Ban Ji Eum memang pernah berjanji akan menemui Ae Gyeong di kehidupan selanjutnya.

Pertemuan itu pun baru terjadi di kehidupan ke-19 setelah Kim Jung Ho lahir kembali menjadi Ban Ji Eum.

Diketahui pada See You in My 19th Life, Cha Chung Hwa beradu akting dengan Shin Hye Sun, Lee Jae Kyoon, dan masih banyak lagi.

Serial ini tayang tvN dan Netflix setiap Sabtu dan Minggu sejak 17 Juni 2023.