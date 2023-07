11 Rating Drama Korea Terbaru Juli 2023, Drakor King The Land Naik Lagi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Perolehan rating drama Korea terbaru Juli 2023, termasuk drakor King The Land kembali berubah.

Di klasemen terbarunya, drama King The Land yang dibintangi Yoona SNSD kembali mengalami peningkatan.

Sementara itu, drakor Numbers justru menurun di episode terbarunya. Begitu pula dengan drama See You in My 19th Life dan Revenant.

Berikut ini hasil rating drama Korea terbaru Juli 2023 selengkapnya.

1. King The Land

Berdasarkan data Nielsen Korea, drama Korea King The Land berhasil menarik perhatian pencinta drakor romantis di episode terbarunya.

Sebab, penayangan episode kelima pada Sabtu (1/7/2023) lalu membuat mereka mengalami peningkatan rating dari 9,6 persen menjadi 9,7 persen.

Sementara itu diketahui drama tersebut memiliki rating yang tak jauh berbeda pada episode ketiga, yakni 9,1 persen.

Drakor terbaru bergenre romantis ini mengisahkan tentang percintaan chaebol pewaris hotel dengan karyawannya.

2. Revenant

Sayangnya, nasib kurang beruntung dialami oleh drakor thriller Revenant.

Pasalnya pada episode terbaru, drama yang dibintangi Kim Tae Ri ini mengalami penurunan walaupun sedikit.

Diketahui mereka mendapatkan rating 10 persen di episode paling anyar, sementara sebelumnya mereka melesat di angka 11 persen.

Ratingnya meningkat dari episode perdana yang mencetak 9,9 persen ke 10 persen.