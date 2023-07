Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Rae Won, Ada Drakor The First Responders 2

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kim Rae Won akan tampil lagi di drakor The First Responders 2, berikut rekomendasi drama Korea yang pernah dibintanginya.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Rae Won, pencinta drama bisa mengatahui drakor apa yang pernah ia bintangi.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Kim Rae Won memiliki cerita yang menarik untuk disimak.

Kabar terbaru, Kim Rae Won akan kembali menghibur penggemarnya melalui drakor thriller The First Responders Season 2.

Serial ini akan mengisahkan kerja sama antara anggota kepolisian, pemadam kebakaran, dan tim medis untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di kota mereka.

Di musim kedua, penonton akan disajikan dengan kisah yang semakin seru, karena ada sebuah kejadian yang belum pernah mereka tangani.

Dalam drakor The First Responders, Kim Rae Won akan berperan sebagai Jin Ho Gae, salah satu anggota kepolisian.

Pada drama itu, dia akan beradu akting dengan Son Ho Jun, Gong Seung Yeung, dan masih banyak lagi.

Rencananya, drama The First Responders 2 bakal tayang perdana pada 4 Agustus 2023 di SBS.

Serial tersebut dapat ditonton setiap Jumat dan Sabtu.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Kim Rae Won.

1. The First Responders (2022).

2. L.U.C.A.: The Beginning (2021).

3. Black Knight: The Man Who Guards Me (2017).