Sinopsis Drama Korea Terbaru 80 Billion Boy, Kim Dong Hwi Jadi Pemeran Utama

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru 80 Billion Boy, drakor yang dibintangi Kim Dong Hwi.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru 80 Billion Boy, pencinta drakor atau penggemar Kim Dong Hwi bisa mengetahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru 80 Billion Boy juga bisa mendapatkan gambaran artis yang terlibat dalam drakor tersebut.

Usai membintangi drama terbaru The Deal (2023) dan Missing: The Other Side Season 2 (2022), kini Kim Dong Hwi akan muncul pada drakor terbaru yakni 80 Billion Boy.

Drama ini rencananya akan tayang pada akhir 2023 mendatang.

Serial bergenre misteri ini disutradarai oleh Jung Ji Won.

Selain Kim Dong Hwi drama ini juga dibintangi oleh Kim Yoo Mi, Lee Hyo Bin, Kim Kang Hyun dan Kim Kwang Sub.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru 80 Billion Boy?

Drama ini akan menggambarkan perjalanan seorang anak laki-laki yang memasuki dunia cryptocurrency lebih awal.

Ia menggunakan kesenangannya yang besar untuk melakukan operasi rahasia.

Kim Dong Hwi menerima tawaran untuk memainkan peran Ah In.

Yakni seorang anak yang belum dewasa di siang hari, tetapi seorang pedagang bitcoin yang hebat di malam hari dengan menggunakan keterampilan hacking alaminya.

Rekomendasi drama Korea terbaru Kim Dong Hwi

1. The Deal (2023).

2. Missing: The Other Side 2 (2022).

3. Stranger 2 (2020).

Demikian informasi tentang sinopsis drama Korea terbaru 80 Billion Boy, drakor yang dibintangi Kim Dong Hwi, semoga bermanfaat.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)