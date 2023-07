Sinopsis Drama Korea Terbaru The First Responders 2, Dibintangi Kim Rae Won

Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru The First Responders 2.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru The First Responders 2 yang dibintangi oleh Kim Rae Won.

The First Responders 2 merupakan drakor sekuel dari drakor The First Reponders.

Drakor ini telah tayang pada 12 November 2022 lalu.

Di season keduanya kali ini, The First Responders masih dengan pemain yang sama.

Pada akhir penayangannya, The First Responders telah mencetak rating dua digit.

Perlu diketahui, drama ini bergenre thriller, misteri dan aksi.

Drama milik Kim Rae Won ini akan tayang pada 4 Agustus 2023 mendatang.

Lalu bagaimana sinopsis drama Korea terbaru The First Responders 2?

Mengenai kelanjutan season kedua, SBS telah merilis cuplikan tayangan yang menunjukkan ketegangan luar biasa para pemain yang bergelut dalam sebuah kebakaran gedung yang hebat.

Penonton dibuat penasaran terutama tentang siapa saja yang selamat dalam peristiwa kebakaran tersebut.

The First Responders ditutup dengan adegan Kim Rae Won dan Son Ho Jun yang hilang saat menyelediki kejadian kebakaran berturut-turut.

Son Ho Jun kala itu curiga karena kebakaran terjadi setiap 3 jam sekali, hanya Kim Rae Won yang percaya nalurinya hingga keduanya bersikeras mengungkap kebeneran di balik peristiwa tersebut.