11 Rating Drama Korea Terbaru Juli 2023, Drakor King The Land Melesat

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Hasil rating drama Korea terbaru Juli 2023 kembali menunjukkan perubahan.

Nasib baik dialami drakor King The Land pada penayangan episode terbaru.

Sebab, drama terbaru Yoona SNSD itu berhasil tampil melesat.

Hal serupa juga dirasakan oleh drama See You in My 19th Life.

Berikut ini rincian hasil drama Korea terbaru Juli 2023 selengkapnya yang dilansir dari Soompi.com, Senin (3/7/2023).

1. King The Land

Drama King The Land berhasil melesat di episode enam.

Berdasarkan data Nielsen Korea, serial romantis tersebut sukses mencetak rating hingga 12 persen.

Sementara itu rating sebelumnya, mereka hanya mendapatkan skor 9,7 persen.

Dengan peningkatan tersebut, King The Land pun mencetak percapaian terbarunya.

Pada episode keempat, drama Yoona SNSD dan Junho 2PM ini mendapatkan peringkat rata-rata sebesar 9,6 persen.

Sementara itu diketahui drama tersebut memiliki rating yang tak jauh berbeda pada episode ketiga, yakni 9,1 persen.

Drakor terbaru bergenre romantis ini mengisahkan tentang percintaan chaebol pewaris hotel dengan karyawannya.

2. See You in My 19th Life